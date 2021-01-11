МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В последний день 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в страны Южной Европы по "Южному газовому коридору" (ЮГК), о чем раструбили западные СМИ. Forbes назвал ЮГК "воротами в Европу для нероссийского газа" и сообщил об угрозе вытеснения "Газпрома" с газового рынка региона. Однако Азербайджан не сумел нарастить добычу до уровня, который позволяет полностью загрузить ЮГК и обеспечить поставки газа в Европу в осязаемых объемах. В свою очередь, "Газпром" в начале 2021 года более чем в два раза увеличил экспорт по газопроводу "Турецкий поток" и располагает ресурсами для полной загрузки ЮГК. Азербайджан запустил коммерческие поставки газа по газопроводу TAP

СТОРОННЕГО ГАЗА НЕ ХВАТАЕТ

Поставки азербайджанского газа в Европу стали возможны благодаря завершению строительства газопровода ТАР – западного участка ЮГК. TAP пролегает по территории Греции и Албании, пересекает Адриатическое море и достигает побережья Италии.

ЮГК протяженностью 3500 км объединяет Южнокавказский (Баку-Эрзерум), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) трубопроводы в единую газотранспортную систему, которая позволяет осуществлять поставки азербайджанского газа в страны Южной Европы.

Ресурсной базой для ЮГК служит газоконденсатное месторождение Шах-Дениз, расположенное на шельфе Каспийского моря. По официальным данным, запасы этого месторождения оцениваются в 1,2 трлн куб. м, но ряд экспертов считают такую оценку завышенной.

Шах-Дениз всегда рассматривался на Западе как источник нероссийского природного газа для европейских потребителей – альтернатива поставкам "Газпрома". ЮГК должен обеспечить транспортировку газа в обход России, поэтому ЕС и США оказывали всяческую поддержку этому проекту.

По ЮГК планируется поставлять газ в объеме 16 млрд куб. м/г – 6 млрд куб. м/г в Турцию и 10 млрд куб. м/г в страны Южной Европы, прежде всего в Италию.

На совещании, посвященном результатам работы нефтегазовой промышленности в 2020 году, глава Министерства энергетики Азербайджана Пярвиз Шахнабазов доложил президенту Ильхаму Алиеву о значительном росте экспорта газа в 2020 году – до 13,8 млрд куб. м, что на 16,9% выше, чем годом ранее.

По словам Шахнабазова, поставки азербайджанского газа европейским потребителям в начале 2021 года составили 13,5 млн куб. м/сут. – 10,5 млн куб. м/сут. в Италию, 2 млн куб. м/сут. в Грецию и 1 млн куб. м в Болгарию. Россия может воспользоваться новым транспортом коридором в Азербайджане

По оценке британской ВР, затраты на строительство ЮГК, включая вторую фазу разработки Шах-Дениз, составили около $40 млрд. BP возглавляет консорциум, который ведет разработку крупнейшего азербайджанского месторождения газа. Помимо ВР в консорциум входят турецкая ТРАО, малазийская Petronas, азербайджанская SOCAR, российская Lukoil, а также NICO — иранская компания, зарегистрированная в Швейцарии.

ПЛАНЫ И ФАКТЫ

По официальным данным, в 2013 году, когда началась реализация проекта строительства ЮГК, подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляли 2,2 млрд куб. м. В Министерстве энергетики Азербайджана планировали довести добычу газа до 54 млрд куб. м к 2020 году, о чем неоднократно заявляли представители высшего руководства страны, в том числе президент Ильхам Алиев.

Однако впоследствии планы пересматривались в сторону снижения. В 2017 году во время проведения конференции "Нефть и газ Каспия" министр энергетики АР Натиг Алиев завил, что добыча газа в стране к 2020 году достигнет 44,5 млрд куб. м.

Шахбазов, сменивший Алиева в 2017 году на посту главы Министерства энергетики, выступая на конференции "Нефть и газ Каспия – 2019" сообщил: "В 2019 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 6 млрд кубометров, в 2020 году – на 8,5 млрд кубометров. В целом, в 2020 году общая добыча газа в Азербайджане превысит 40 млрд кубометров".

В прошлом году планы снова изменились. В ходе состоявшейся в Баку в ноябре прошлого года 22-ой министерской встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа Шахбазаров сказал, что добыча газа в 2020 году прогнозируется в объеме 38 млрд куб. м, включая 19 млрд куб. м на месторождении Шах-Дениз. К 2024 году планируется увеличить совокупный объем добычи газа в стране до 47 млрд куб./г, в основном за счет второй фазы разработки Шах-Дениз. На этом крупнейшем азербайджанском газовом месторождении, планируется к 2024 году нарастить объем производства до 27 млрд куб. м/г.

ДОБЫЛИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛИ

Министерство энергетики Азербайджана не предоставило официальной информации о добыче газа в 2020 году, но по предварительным данным, она составила 36,8 млрд куб. м – на 3,4% больше по сравнению с 2019 годом. На Шах-Дениз в прошлом году было добыто около 18 млрд куб. м.

Темпы роста добычи газа в Азербайджане в 2020 году значительно замедлились по сравнению с годом ранее. В 2019 году в стране добыча достигла 35,59 млрд куб. м – на 16,3% больше, чем годом ранее. При этом, производство товарного газа составило 24,53 млрд куб. м. В Азербайджане большие объемы добытого газа используются в технических целях – закачиваются обратно в пласт для поддержания необходимого давления, которое обеспечивает извлечение жидких углеводородов (нефти и газового конденсата). В технических целях используется в основном попутный газ, добываемый на шельфе Каспийского моря на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в объеме около 12 млрд куб. м/г. При этом, для предотвращения обвального падения добычи на АЧГ требуется увеличивать объемы закачки газа в пласт.

Кроме того, газ требуется для обеспечения потребностей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Внутренние спрос в Азербайджане оценивается в 10-11 млрд куб. м/г.

Ряд трезвомыслящих экспертов на Западе не поддерживают бравурные заявления о начале масштабных поставок азербайджанского газа в Европу. Они уверены, что обеспечить рост добычи газа в Азербайджане до 47 млрд куб. м к 2024 году за счет разработки только месторождения Шах-Дениз невозможно. Более того, даже для поддержания экспорта в Европу на текущем уровне – 13,5 млн куб. м/сут. (около 5 млрд куб. м/г) – в течение продолжительного времени потребуются дополнительные источники газа.

Это осознают в Баку, поэтому сейчас активно ведутся работы по освоению месторождения Апшерон. Это шельфовое месторождение считается наиболее перспективным после Шах-Дениз. Запасы Апшерона оцениваются в 350 млрд куб. м газа и 45 млн т газового конденсата. Запуск месторождения в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2022 года.

Ожидается, что в рамках первой фазы разработки месторождения добыча составит 1,5 млрд куб. м газа и 700 тыс. т газового конденсата в год. В случае успешной реализации второй фазы, добыча газа достигнет 4 млрд куб. м/г.

Однако ресурсная база Апшерона не гарантирует полной загрузки ЮГК в объеме 16 млрд куб. м/г, поэтому он может повторить печальную судьбу нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Этот построенный в обход России нефтепровод мощностью 50 млн т/г никогда не был загружен полностью.

На Западе и Азербайджане надеются, что поставлять газ в Европу по ЮГК в будущем смогут Туркменистан, Иран, а также Израиль и Кипр с месторождений Левиафан и Афродита, расположенных в восточной части Средиземного моря. Росавиация рекомендовала перевозчикам усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Однако до сих пор начать поставки газа из перечисленных стран в Европу не позволяют трудноразрешимые политические противоречия и затянувшиеся на десятилетия военные конфликты, из-за которых на Ближнем Востоке сохраняется крайне напряженная обстановка.

"ГАЗПРОМ" ОБЕСПЕЧИТ ЗАГРУЗКУ ТАР

В конце прошлого года завершилось строительство "Балканского потока" — болгарского участка газопровода "Турецкий поток", что позволило "Газпрому" начать масштабные поставки в страны Южной Европы.

Установленная мощность газопровода "Турецкий поток" составляет 31,5 млрд куб. м/г – две нитки по 15,75 млрд куб. м/г каждая. По одной нитке поставляется газ, предназначенный для Турции, по второй – для стран Южной Европы.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, запуск в эксплуатацию второй нитки "Турецкого потока" позволил увеличить экспорт по этому газопроводу в 2,2 раза. Сейчас "Турецкий поток" обеспечивает поставки российского газа в Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

В отличие от Азербайджана российская компания располагает ресурсами для увеличения экспорта газа в направлении Европы, а резервные мощности "Турецкого потока" позволяют нарастить поставки.

Кроме того, согласно антимонопольным условиям Третьего энергетического пакета любая компания имеет право доступа к газотранспортной инфраструктуре, расположенной на территории ЕС.

Из-за похолодания в странах Западной Европы значительно вырос спрос на газ на фоне сокращения поставок СПГ из Катара, США и ряда других стран. "Газпром" мог бы увеличить поставки в Европу по западному участку ЮГК – газопроводу ТАР – обеспечив его полную загрузку. Для этого нужна только добрая воля со стороны европейских партнеров "Газпрома". Спрос на природный газ в ЕС (до Brexit) превышает 500 млрд куб. м/г. Собственная добыча обеспечивает менее 15% от этого объема.