Нефть продолжает дешеветь на укреплении доллара и рисках по COVID
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, инвесторы обеспокоены ухудшением ситуации вокруг пандемии коронавируса, сдерживает котировки и удорожание доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.04 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,34% — до 55,24 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,82%, до 51,82 доллара за баррель.
Пандемия коронавируса остается одним из главных факторов на рынках в начале 2021 года. Ситуация в ряде регионов усугубилась за последние дни.
Так, власти двух городов в Китае из-за вспышки COVID попросили людей в течение недели не выходить из дома, а также провели тестирование всего населения. Кроме того, как стало известно, зона действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного на прошлой неделе в японском столичном регионе и примыкающих к нему префектурах, может быть расширена.
Ухудшение ситуации вокруг пандемии может сдержать восстановление экономики, пострадавшей от локдауна в прошлом году, считают инвесторы. В свою очередь, это негативно отражается на ожиданиях относительно спроса, что усиливает риски переизбытка на рынке.
В то же время, негативно на котировках нефти отражается курс доллара. Американская валюта дорожает в ходе торгов понедельника, а укрепление доллара делает нефть дороже при ее покупке в другой валюте, что сдерживает спрос.
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