МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3%, до 1,05 триллиона кВт.ч, производство — на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ. В Минэнерго рассказали о преимуществах угольной энергетики

"Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3% к уровню 2019 года, до 1,050 триллиона кВт.ч. Производство электроэнергии сократилось на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2020 года потребление электроэнергии составило 104,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 2,2% к декабрю 2019 года. Выработка электроэнергии в декабре 2020 года составила 106,6 миллиарда кВт.ч, показав рост на 2% к аналогичному периоду предыдущего года.

Читайте также:

Минэнерго ожидает снижения добычи и экспорта угля в 2020-2021 годах