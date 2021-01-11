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Потребление электроэнергии в России снизилось на 2,3%
Энергетика
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Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3%, до 1,05 триллиона кВт.ч, производство — на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ. "Потребление... ПРАЙМ, 11.01.2021
минэнерго рф, экономика, энергосети, энергетика, новости
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3%, до 1,05 триллиона кВт.ч, производство — на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ.
"Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3% к уровню 2019 года, до 1,050 триллиона кВт.ч. Производство электроэнергии сократилось на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре 2020 года потребление электроэнергии составило 104,9 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 2,2% к декабрю 2019 года. Выработка электроэнергии в декабре 2020 года составила 106,6 миллиарда кВт.ч, показав рост на 2% к аналогичному периоду предыдущего года.
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