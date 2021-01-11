МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рост цен на бензин на АЗС "Роснефти" происходит в пределах уровня инфляции в РФ, заявили журналистам в компании.

"АЗС "Роснефти" работают в 66 субъектах, обеспечивая до трети внутреннего спроса на бензины и дизельное топливо. Компания ответственно подходит к ценообразованию в розничном сегменте. Увеличение розничных цен на АЗС Компании в среднем по РФ происходит в пределах уровня инфляции", — рассказал представитель компании. Нефть дешевеет на опасениях за спрос на сырье

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что в январе оптовые цены на топливо могут резко вырасти в связи с ростом цен на нефть, и демпфирующий механизм не поможет их удержать. Это связано с тем, что параметры демпфера корректировались в 2019 году и не отвечают текущим условиям рынка.

Вице-премьер Александр Новак позднее в понедельник заявил, что демпфирующий механизм эффективно сглаживает колебание цен на нефтепродукты и позволит сохранить темп роста цен в России в 2021 году ниже инфляции.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.

А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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