МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объемы производства автомобильного бензина в РФ достаточны для покрытия внутрироссийского спроса и поддержания необходимых запасов, сообщило Минэнерго. Бензин на заправках "Роснефти" дорожает в пределах инфляции

"В 2020 году потребление автомобильного бензина пятого класса в России снизилось на 5,6% по сравнению с уровнем 2019 года. В течение 2020 года наблюдался спад производства нефтепродуктов. При этом поддерживался необходимый уровень запасов топлива на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения во всех регионах России", — говорится в сообщении.

"По мере увеличения деловой активности в различных регионах и ослабления отдельных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, наблюдается восстановление спроса на автомобильный бензин на внутреннем рынке. Объемы производства достаточны для покрытия внутрироссийского спроса и поддержания необходимых запасов", — добавляет министерство.

Демпфер на бензин при текущих ценовых и макроэкономических условиях невелик, что свидетельствует об относительном паритете между рынками нефтепродуктов в России и мире, добавили в Минэнерго РФ.

"В текущих ценовых и макроэкономических условиях величина демпфера на автомобильный бензин невелика и составляет около 1000 руб./т, что является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов. Плановое изменение акциза на автомобильный бензин в 2021 году составило 510 руб./т (увеличение на 4% по сравнению со ставкой акциза, действующей в 2020 году)", — говорится в сообщении.

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