МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в прошлую среду прибыло к недостроенному участку "Северного потока 2", теперь движется обратно в восточном направлении, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

До того, как на прошлой неделе подойти к незавершенному отрезку газопровода недалеко от датского острова Борнхольм, трубоукладчик около месяца стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. Судя по текущему направлению "Черского", он может снова возвращаться в российский порт. СМИ: в Швеции испугались газовой войны с США из-за "Северного потока 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".

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