МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник на снижении опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе продолжают активно расти

По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35%, до 56,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 52,92 доллара за баррель.

Опасения вокруг спроса на нефть в свете распространения коронавируса немного утихли и сменились позитивом, так как предложение на рынке сокращается. "Саудовская Аравия, в частности, за счет дополнительных добровольных сокращений добычи обеспечивает недостаточное предложение на рынке в любом случае", — сказал агентству аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).

Кроме того, в среду рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 января сократился на 2,7 миллиона баррелей. Это может стать пятым снижением показателя подряд.