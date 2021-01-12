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https://1prime.ru/energy/20210112/832792998.html
Нефть дорожает на снижении опасений за спрос на сырье
Энергетика
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Мировые цены на нефть растут во вторник на снижении опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую... ПРАЙМ, 12.01.2021
биржи, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник на снижении опасений за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35%, до 56,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 52,92 доллара за баррель.
Опасения вокруг спроса на нефть в свете распространения коронавируса немного утихли и сменились позитивом, так как предложение на рынке сокращается. "Саудовская Аравия, в частности, за счет дополнительных добровольных сокращений добычи обеспечивает недостаточное предложение на рынке в любом случае", — сказал агентству аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugene Weinberg).
Кроме того, в среду рынки ожидают публикацию данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 января сократился на 2,7 миллиона баррелей. Это может стать пятым снижением показателя подряд.