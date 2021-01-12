МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году, теперь ожидает его роста лишь на 5,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Иранские компании подписали соглашения по увеличению добычи нефти

"EIA ожидает, что мировое потребление нефти вырастет на 5,6 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в материалах.

В прошлом, декабрьском прогнозе минэнерго США сообщало об ожиданиях увеличения спроса в текущем году на 5,8 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2022 году спрос на нефть в мире вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, полагает ведомство.

Также ведомство отметило, что спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году.

В декабре EIA прогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2020 году на 8,8 миллиона баррелей в сутки, до 92,4 миллиона баррелей в сутки.