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Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году
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Минэнерго США понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году, теперь ожидает его роста лишь на 5,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза... ПРАЙМ, 12.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минэнерго США понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2021 году, теперь ожидает его роста лишь на 5,6 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.
"EIA ожидает, что мировое потребление нефти вырастет на 5,6 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в материалах.
В прошлом, декабрьском прогнозе минэнерго США сообщало об ожиданиях увеличения спроса в текущем году на 5,8 миллиона баррелей в сутки. При этом в 2022 году спрос на нефть в мире вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, полагает ведомство.
Также ведомство отметило, что спрос на нефть в мире в 2020 году составил 92,2 миллиона баррелей в сутки, что на 9 миллионов баррелей в сутки ниже, чем в 2019 году.
В декабре EIA прогнозировало падение мирового спроса на нефть в 2020 году на 8,8 миллиона баррелей в сутки, до 92,4 миллиона баррелей в сутки.