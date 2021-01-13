МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 января, снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю снизились до 57,2 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 59,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы бензина в США выросли за неделю на 4,4 миллиона баррелей, или на 1,8%, до 245,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4,8 миллиона баррелей, или на 3%, составив 163,2 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 2,67 миллиона баррелей. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, оставшись на уровне прошлой недели, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Добыча нефти в США не меняется уже пятую неделю подряд. Соответственно, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

В январе 2020 года добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,97 миллиона, в августе — 10,58 миллиона, а в сентябре — 10,86 миллиона баррелей сутки. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в октябре составила 10,42 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — 11,25 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 12 января сохранило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11,1 миллиона баррелей в сутки и спрогнозировало добычу в 11,49 миллиона баррелей в день в 2022 году. Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.