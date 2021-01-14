МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рост цен на бензин в России в текущем году не превысит уровня официальной инфляции, таким образом, для потребителей стоимость будет относительно стабильной, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Эксперт поделился ожиданиями по росту цен на сахар и масло в 2021 году

"Что касается цен на бензин, то для конечного потребителя они будут относительно стабильными – мы не ожидаем роста цен выше уровня официальной инфляции. Это связано с тем, что розничный топливный рынок – социально чувствительный для государства, поэтому он, по сути, государством же неформально регулируется", — прогнозирует эксперт.

Вице-премьер России Александр Новак в понедельник сообщил, что рост цен на бензин Аи-92 в стране в прошлом году составил 2%, что существенно ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,91%.

Новак также отметил, что в России на топливном рынке эффективно действует демпфирующий механизм. Этот механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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