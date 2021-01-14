МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Один из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy выйдет из процедуры банкротства со стоимостью выше 5 миллиардов долларов, соответствующий план был одобрен американским судом, пишет агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.

План Chesapeake Energy по выходу из банкротства передает кредиторам контроль над компанией и завершает длительный судебный процесс. Согласно плану, Chesapeake выйдет из банкротства с новым финансированием примерно на 3 миллиарда долларов, сокращением долга на 7 миллиардов долларов и сокращением затрат на трубопроводы и переработку газа на 1,7 миллиарда долларов. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

"Инвесторы, которые весной прошлого года обязались поддержать реструктуризацию компании на фоне энергетического кризиса, получат огромную выгоду. По словам судьи, рассматривающего дело, рост цен на энергоносители поднял стоимость Chesapeake примерно до 5,13 миллиарда долларов", — пишет агентство.

Один из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy в июне 2020 года подала заявление о банкротстве и попросила о защите в рамках главы 11 (закона о банкротстве). Предполагалось, что компании придется реструктурировать задолженность в размере около 7 миллиардов долларов.