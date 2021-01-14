МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Страны ОПЕК в декабре увеличили добычу нефти на 280 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении — до 25,36 миллиона баррелей в сутки; при этом организация незначительно ухудшила общий уровень исполнения сделки ОПЕК+ — до 102% с ноябрьских 104%, следует из данных ежемесячного доклада организации со ссылкой на вторичные источники информации. Эксперты дали прогноз по решению стран ОПЕК+ в марте

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,36 миллиона баррелей в сутки в декабре 2020 года, что на 0,28 миллиона баррелей в сутки выше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Ливии, Ираке и ОАЭ, а снизилась — в Нигерии, Конго и Анголе", — сообщается в докладе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе ограничения были ослаблены до 7,7 миллиона на период до конца 2020 года. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Согласно докладу ОПЕК, организация в декабре сократила добычу на 4,978 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства на 102%.

При этом в декабре превысили уровень выполнения сделки Алжир (105%), Ангола (129%), Нигерия (122%), крупнейший производитель ОПЕК — Саудовская Аравия (101%) и ОАЭ (102%). Кувейт исполнил сделку ровно на 100%. Среди отстающих участников сделки — Конго (95%), Ирак (95%) и Габон (21%). Экваториальная Гвинея в декабре не выполняла свои обязательства по соглашению.