МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, ждет его роста на 5,9 миллиона баррелей в сутки; оценка спроса в 2020 году при этом незначительно ухудшена, сообщается в январском докладе организации.

"В 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 миллиона баррелей в сутки, прогноз не изменился по сравнению с докладом прошлого месяца", — говорится в сообщении. Таким образом, в настоящее время спрос на нефть в 2021 году ожидается на уровне 95,9 миллиона баррелей в сутки. Эксперты дали прогноз по решению стран ОПЕК+ в марте

Основным драйвером роста спроса в текущем году станет Китай, а также Индия и ряд стран АТР. Положительной динамике поспособствует устойчивый рост экономической активности в мире, а также рост спроса на сырье для нефтехимии, отмечает ОПЕК.

Спрос на нефть в 2020 году, по оценкам организации, упал на 9,8 миллиона баррелей в сутки, тогда как в предыдущем докладе ожидалось снижение на 9,77 миллиона. Так, спрос на нефть в 2020 году составил 90 миллионов баррелей в сутки, указывает ОПЕК.