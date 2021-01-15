МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" ведет переговоры с крупными мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor, об инвестициях в проект "Восток Ойл" в Красноярском крае, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Роснефть" обсуждает с Vitol, Glencore и Gunvor (среди прочих) инвестиции в свой проект "Восток Ойл" в Арктике", — сообщило агентство. Поясняется, что обычно трейдеры избегают прямых инвестиций в добычу, но сделка с "Роснефтью" может быть привлекательной для них, поскольку дает доступ с долгосрочному крупному источнику поставок на растущий азиатский рынок. "Роснефть" снизила участие в проекте "Восток Ойл"

Знакомый с ситуацией источник уточняет, что привлечение нефтяных трейдеров в проект имеет смысл, поскольку, по сути, дает долю с будущих поставках нефти.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.

Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. В декабре 2020 года сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura завершил сделку по покупке 10% в проекте "Восток Ойл".