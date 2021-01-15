МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. "Росгеология" планирует завершить проект по сейсморазведке на шельфе Индии до июня, сообщил журналистам глава холдинга Сергей Горьков в рамках Гайдаровского форума.

"С ONGC (государственная нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corp — ред.) проект достаточно важный, крупнейший проект геологоразведки российской геологии вообще в Индии за последние лет 30. В прошлый год мы отработали половину объемов", — рассказал Горьков. Нефть дешевеет на опасениях вокруг коронавируса

"Наша задача — закончить эти работы до начала лета, потому что у нас летние работы есть для этого судна в Арктике. Поэтому мы ожидаем, что этот проект закончим до июня месяца", — сказал он.

"Росгеология" и ONGC в январе 2020 года заключили контракт на проведение морских сейсморазведочных работ 2D и 3D на континентальном шельфе Индии. Ранее в холдинге планировали завершить работы до конца 2020 года, но сроки сдвинулись из-за пандемии.

"Росгеология" – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Его акции на 100% находятся в собственности государства. Одной из задач его стратегии до 2025 года является увеличение доли выручки от международных контрактов до 30%.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.