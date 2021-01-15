МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Американские добытчики сланцевой нефти пользуются ростом стоимости этого сырья почти до уровня годичной давности, фиксируя цены будущих продаж, пишет агентство Рейтер.

Цены на нефть по итогам 2020 года потеряли 20% из-за пандемии коронавируса, при этом в ноябре и декабре был отмечен их уверенный рост. Текущий год они также начали с роста — баррель марки Brent за половину января подорожал почти на 8%, и на этой неделе его стоимость превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года. Нефть марки WTI подорожала с начала года на 9,5%. Это ралли вызвало оптимизм среди сланцевых компаний, но прошлогоднего спада спроса, вызванного пандемией, они не готовы наращивать добычу и вместо этого используют фьючерсные рынки, чтобы зафиксировать более высокие цены продажи сырья.

Агентство пишет, что "сланцевики" покупают и продают контракты на фьючерсных и опционных рынках для хеджирования будущих поставок сырья. "Сейчас происходит много хеджирования. При доступных сегодня ценах производители с хорошими площадями участков (месторождений — ред.) могут неплохо преуспеть", — сказал агентству гендиректор второй по величине компании по гидроразрыву пласта в Северной Америке Liberty Oilfield Services Крис Райт (Chris Wright). Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

Агентство отмечает, что короткие позиции нефтедобытчиков в США по фьючерсам и опционам на нефть увеличиваются с осени, что свидетельствует об активности в хеджировании. "По данным Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), число таких позиций в середине декабря достигло максимума за пять месяцев", — написало агентство.

В то же время некоторые компании воздерживаются от хеджирования, потому что ожидают дальнейшего роста цен, возможно, до 60 или 65 долларов. Так, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 65 долларов за баррель к лету 2021 года.