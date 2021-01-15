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https://1prime.ru/energy/20210115/832816074.html
Германия хочет обсудить с США санкции против "Северного потока 2"
Энергетика
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Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. В пятницу... ПРАЙМ, 15.01.2021
сша, санкции, газ, германия, россия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство ФРГ готово обсудить с новой администрацией США проблему американских санкций против газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В пятницу немецкое ведомство морского судоходства и гидрографии продлило разрешение на строительство "Северного потока 2" в немецкой исключительной экономической зоне до конца мая.
"Я не могу дать информацию, как поступят с этим разрешением те, кто будет проводить эти строительные работы. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать тему "Северного потока 2" с новой администрацией", — заявил Маас на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, как он относится к разрешению немецкого регулятора в свете смены власти в США.
Он напомнил, что в принятом в декабре в США законе о возможных новых санкциях против проекта говорится о том, что по этому вопросу будут проводиться дискуссии на уровне правительств. "Мы считаем это позитивным решением и, конечно, мы хотим, как только новая администрация приступит к работе, обсуждать и эту тему с коллегами в Вашингтоне", — добавил министр.