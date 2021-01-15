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Американский нефтегазовый гигант купил конкурента
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Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips закрыл сделку по приобретению другого представителя отрасли — Concho Resources, говорится в сообщении ConocoPhillips... ПРАЙМ, 15.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips закрыл сделку по приобретению другого представителя отрасли — Concho Resources, говорится в сообщении ConocoPhillips.
"ConocoPhillips сегодня объявила о завершении приобретения Concho Resources после получения одобрения акционеров обеих компаний", — сообщается в релизе.
В октябре 2020 года ConocoPhillips сообщила о достижении соглашения о приобретении Concho Resources за 9,7 миллиарда долларов.
Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Сегмент Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски) представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент его ключевые районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.
Concho Resources занимается добычей углеводородов. Компания ведет работу исключительно в пермском нефтегазовом бассейне. Зарегистрирована в штате Делавэр со штаб-квартирой в Мидленде, штат Техас.