КАИР, 15 янв — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар ожидает, что цена на нефть к началу второго квартала текущего года может достигнуть 60 долларов за баррель при широком распространении вакцин от коронавируса. ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год

Цены на нефть начали новый год значительным ростом на "вакцинном" оптимизме, решениях ОПЕК+ и ряде других факторов. Цена Brent 13 января поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, однако затем цены откатились вниз. В пятницу вечером нефть дешевеет в среднем на 2,5%. Мартовские фьючерсы на Brent торгуются в районе 55 долларов, февральские фьючерсы на WTI – чуть выше 52 долларов за баррель.

"Если вакцины от коронавируса получат широкое распространение, в значительной степени на больших рынках, как КНР и Индия, то, как я ожидаю, в начале второго квартала цена на нефть подберется к 60 долларам", — заявил Абд аль-Джаббар в интервью телеканалу al-Sharqiya.

Он отметил, что пандемия коронавируса и связанная с ней череда локдаунов в разных странах сейчас являются определяющими факторами в динамике цен на нефть. "Если не будет вакцин — локдауны будут продолжаться", — сказал министр.

По его словам, средняя цена продажи различных сортов иракской нефти на данный момент превышает 53 доллара за баррель. При этом в бюджете Ирака на 2021 года заложена цена на нефть на уровне 42 долларов за баррель, по примеру ряда соседних стран.