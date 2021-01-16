МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Нефтяные котировки с начала года продолжают обновлять максимумы. На этой неделе стоимость мартовского фьючерса эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE достигла отметки в 57 долларов за баррель. Порог 60 долларов за бочку нефти, вероятно, будет пройдён в ближайшие дни. Кому выгодна дорогая нефть в "ковидных" реалиях и окажет ли она поддержку российской валюте, рассказали опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Цены на нефть достигли 10-месячного максимума на решении ОПЕК

ПРИЧИНЫ РОСТА

В начале года нефть подорожала и пробила психологический барьер в 55 за баррель. На этой неделе бочку Brent с поставкой в марте можно купить уже за 57 долларов.

Такому стремительному росту цен поспособствовали удачные переговоры внутри ОПЕК+, а также добровольное согласие Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте. России же наоборот в качестве неожиданного подарка разрешили увеличить добычу на 65 тыс. баррелей в сутки.

"Это было неожиданностью для участников рынка, поскольку рассматривались варианты либо увеличения квот на 500 тыс. баррелей в сутки, либо их заморозки на февраль", — поясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

Это решение привело к пересмотру прогнозов по рыночному балансу. В результате рынок после сезонного избытка в январе может вернуться к равновесию в феврале-марте и перейти к дефициту во 2 квартале 2021 года, говорит эксперт.

Кроме того, спрос на "черное золото" в азиатском регионе на конец 2020 года начал восстановление, хоть и серьезно замедлился вновь из-за вспышек коронавируса в Китае и Японии, добавляет аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов. Нефть дорожает на данных о запасах в США

"Мировая экономика все еще не в силах начать полноценное восстановление, несмотря на старт вакцинации. Поэтому рост нефти – результат балансировки рынка со стороны предложения и уже несколько ослабевшего оптимизма по поводу скорого завершения пандемии", — считает он.

КОМУ ВЫГОДНА ДОРОГАЯ НЕФТЬ

Как правило, длительные периоды низких цен на нефть негативно сказываются на потребителях – у компаний падают инвестиции в разведку, добычу и транспортировку, что в долгосрочной перспективе приводит к новому витку роста цен, поясняет Кокин.

Очевидно, что от роста нефтяных цен в "ковидную" реальность выигрывает вся отрасль в целом. В первую очередь, это производители. Им выгоднее добывать большие объёмы по цене, покрывающей издержки производства.

Стоимость выше 55 долларов за баррель дает возможность более капиталоемкой добыче сланцевой нефти в США шанс на увеличение мощностей, отмечает Маслов. Однако мировая экономика пока не готова к потреблению больших объёмов нефти, так как производственные и логистические цепочки все еще нарушены из-за сложной эпидемиологической ситуации.

ДОСТИЧЬ И УДЕРЖАТЬСЯ

Прогнозы по рынку нефти эксперты пока дают весьма осторожно, хотя в целом не отрицают продолжения роста в краткосрочной перспективе. Насколько долгосрочным он окажется, зависит от состояния дел в мировой экономике.

Баррель Brent может вырасти до 60 долларов уже в ближайшие дни, считает Кокин. При этом закрепление цены на этом уровне аналитик допускает лишь к концу 2 квартала 2021 года. В то же время он не исключает рисков падения цены, поскольку рост заболеваемости коронавирусом в последние месяцы превышал ожидания и рынок до сих пор мало реагировал на эту информацию.

"Нефть может достигнуть в моменте цены 60 долларов за баррель, но закрепиться на этом уровне пока вряд ли удастся, так как главным системным сдвигом для роста нефти должна стать стабилизация ситуации с коронавирусом", — согласен с ним Маслов.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ

В этой связи у российской валюты появляются шансы на укрепление. Однако значение данного фактора не стоит переоценивать. На самом деле, он находится под влиянием внутренних факторов, состояния мировой экономики и особенно геополитики.

"Неопределенность, связанная с санкционной риторикой новой администрации США, будет сдерживать российскую валюту ", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Избранный президент США Джозеф Байден неоднократно говорил о необходимости усиления давления на Россию. Поскольку республиканцам не удалось сохранить большинство в Сенате, демократам будет намного проще проводить санкционные инициативы, поясняет главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Он полагает, что эти риски могут проявиться весной-летом текущего года после того, как новая американская администрация сможет немного отвлечься от внутриполитической повестки дня.

Российская валюта также ощущает давление сложной эпидемиологической обстановки. Рубль уверенно растет к доллару на нефтяных рекордах

Положительный эффект от массовой вакцинации в полной мере проявится только во втором полугодии. В краткосрочной перспективе динамика заболеваемости будет оказывать непосредственное влияние на стоимость активов развивающихся стран, включая российский рубль, считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

В ближайшие месяцы возможны относительно непродолжительные периоды укрепления рубля, однако в среднем за год аналитик ожидает умеренного роста курса доллара по сравнению с текущими нефтяными котировками.