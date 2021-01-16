МИНСК, 16 янв — ПРАЙМ. Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора, радиационный фон в районе станции в норме, сообщила в субботу пресс-служба минэнерго Белоруссии.

Минэнерго республики 13 января сообщило, что энергоблок №1 БелАЭС выведен на 100% мощности. В "Росатоме" рассказали, когда начнётся опытно-промышленная эксплуатация БелАЭС

"В 19.02 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.

Отмечается, что система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.

"Радиационный фон в районе станции в норме", — говорится в сообщении.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году. Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября.

Госатомнадзор республики 22 декабря сообщил, что выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

В пресс-службе "Белэнерго" заявили, что энергосистема Белоруссии работает устойчиво после отключения энергоблока.

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