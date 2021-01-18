МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. За первые 11 месяцев 2020 года доходы России от экспорта нефти рухнули на 40,9% по отношению к январю-ноябрю 2019 года и составили 66,391 миллиарда долларов. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).

В стоимостном отношении экспорт сырой нефти за 11 месяцев составил $66,39 миллиарда.

Физический объем экспорта нефти из России упал на 11% и составил 220,241 миллиона тонн.

Что касается нефтепродуктов, то российские компании от их продажи на указанный период получили $40,7 миллиарда, на 33% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Доходы от экспорта бензина сократились на 14% и составили чуть больше 2 миллиардов долларов.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) упал на 15,3%, угля — на 23,8%.

Что касается природного газа, то его экспорт упал больше всего в денежном выражении — на 41,8% — до 22 миллиардов долларов.