МОСКВА, 19 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай увеличил объем переработки нефти до рекордного уровня, несмотря на пандемию коронавируса и спад экономики в начале прошлого года. Рост был обеспечен благодаря увеличению мощностей и объемов производства частными НПЗ. Правительство значительно увеличило квоты на импорт сырья для независимых нефтеперерабатывающих компаний.

ДЕЛО В ЧАСТНЫХ НПЗ

По данным Национального бюро статистики Китая, переработка нефти в стране выросла до рекордного объема в 2020 году, достигнув 674,41 млн т (13,45 млн барр./сут.) – на 3,2% больше, чем годом ранее.

При этом переработка нефти в декабре достигла 14,18 млн барр./сут. – немногим меньше, чем в ноябре, когда этот показатель достиг 14,34 млн барр./сут. – исторически рекордного уровня. Китайский спрос на нефть восстановился; импорт ВСТО вышел на максимум

Рекордный объем переработки был достигнут благодаря быстрому восстановлению экономики после пандемии коронавируса и увеличению объемов производства частными нефтеперерабатывающими компаниями, которым правительство увеличило квоты на покупку сырья за рубежом. Негосударственные компании значительно увеличили нефтеперерабатывающие мощности и объемы производства, несмотря на спад экономики в первом квартале прошлого года из-за вспышки инфекции коронавируса.

Министерство торговли КНР в 2020 году предоставило независимым нефтеперерабатывающим компаниям квоты на покупку нефти за рубежом в объеме 3,68 млн барр./сут. – на 10% больше, чем в 2019 году.

Переработка нефти на частных НПЗ Hengli и Zhejiang Petrochemical Corp. (ZPC), каждый из которых способен перерабатывать 400 тыс. барр./сут., в прошлом году превысила их номинальную мощность. По сообщениям китайских источников, переработка ZPC в 2020 году составила 460 тыс. барр./сут. В этом году объемы производства ZPC значительно вырастут, поскольку в ноябре были запущены в эксплуатацию новые установки первичной переработки нефти, что увеличило установленную мощность НПЗ вдовое.

Согласно данным западных агентств, переработка нефти на НПЗ Hegli в прошлом году превысила установленную мощность на 7%.

Государственные компании также нарастили свои производственные мощности. В июне 2020 года Sinopec – крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая – запустила в эксплуатацию НПЗ Zhanjiang, способный перерабатывать до 200 тыс. барр./сут. После завершения модернизации в августе мощность принадлежащего PetroChina НПЗ Daqing, увеличилась с 120 тыс. барр./сут. до 190 тыс. барр./сут.

Совокупные нефтеперерабатывающие мощности Sinopec в прошлом году достигли 6,1 млн барр./сут. Несмотря на рост производственных мощностей, переработка компании в 2020 году снизилась на 4,9% по сравнению с годом ранее, составив 4,76 млн барр./сут. Загрузка принадлежащих Sinopec НПЗ составила 78%.

РЕКОРДНЫЙ ИМПОРТ

В 2020 году Китай увеличил импорт нефти на 7,3% по сравнению годом ранее до рекордного объема – 542,39 млн т (10,82 млн барр./сут.).

В начале 2020 года, в период пика пандемии коронавируса, Китай существенно снизил импорт нефти. Однако после обвала цен на энергоносители в марте китайские компании – государственные и частные – начали увеличивать закупки сырья для своих НПЗ в объемах, превышающих потребности страны. Избыточная нефть поступали в стратегические и коммерческие хранилища, мощности которых значительно возросли. Больше всего увеличились поставки в хранилища INE (Шанхайской международной энергетической биржи). На INE торгуются поставочные фьючерсные контракты на нефть. Торги осуществляются в китайской национальной валюте – юанях. ОБЗОР: Юань неустойчив на фоне вирусной инфекции

В прошлом году стратегические и коммерческие запасы нефти в Китае увеличились примерно на 63 млн т.

В декабре 2020 года, когда цены на нефть начали возвращаться на докризисный уровень, Китай значительно сократил импорт нефти – до 38,47 млн т (9,06 млн барр./сут.), что меньше на 15% по сравнению с тем же месяцем годом ранее и на 18% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Кроме того, независимые нефтеперерабатывающие компании исчерпали квоты на импорт сырья в 2020 году, что также стало причиной значительного сокращения поставок нефти в декабре. Китайское правительство увеличило квоты для независимых НПЗ в этом году на 18%. На фоне ускорения темпов восстановления экономки это будет способствовать росту импорта нефти в первом квартале 2020 года.

В 2020 году добыча нефти в Китае выросла до 195 млн т (3,9 млн барр./сут.), что на 1,6% больше чем годом ранее. Китайские нефтяники перевыполнили план Национального энергетического управления КНР, в соответствии с которым предусматривался рост добычи в 2020 году до 193 млн т (3.86 млн барр./сут.).

Несмотря на рост собственной добычи, зависимость Китая от импорта нефти выросла. В 2020 году 73% спроса на нефть было обеспечено за счет поставок из-за рубежа. Крупнейшими поставщиками нефти являются Саудовская Аравия и Россия, на которые приходится около трети от всей импортируемой в Китай нефти.