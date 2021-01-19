МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американские санкции против газопровода "Северный поток 2" демонстрируют слабые позиции США на газовом рынке, эффекта от них не будет, они укрепят долгосрочные двусторонние отношения РФ и ФРГ, РФ и ЕС, считает советник декана экономического факультета РУДН по вопросам международного сотрудничества, кандидат экономических наук Максим Черняев.

В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. В Кремле назвали грубым и незаконным давление США на "Северный поток 2"

Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".

"Очередные санкционные действия США, если они, конечно, будут иметь место сегодня, в отношении трубоукладчика "Фортуна" и его владельца в частности, и проекта в целом в очередной раз наглядным образом продемонстрируют слабость американской стороны в данном вопросе.

Позиции США на газовом рынке Европы объективно не могут быть сильными. Экологи хотят остановить прокладку "Северного потока 2"

Для этого достаточно посмотреть на карту мира, и все станет понятно", — сказал эксперт РИА Новости.

Он напомнил, что, как неоднократно заявлялось, "Северный поток 2" – исключительно взаимовыгодный экономический проект. "Санкции — по большей части политический вопрос.

"Северный поток 2" – это стратегический проект соседей, которые намерены эффективно сотрудничать, а не конфликтовать, как того хотелось бы США", — отметил Черняев.

По его мнению, американская сторона своими действиями в отношении "Северного потока 2" желает максимально затянуть срок ввода трубопровода в эксплуатацию, увеличивая при этом затраты по проекту, пролонгируя срок его окупаемости. "Так поступают исключительно "настоящие" партнеры и "друзья", которыми США хотят казаться для ФРГ, для стран Европейского Союза.

Вместе с тем, чем больше санкций в отношении пока еще строящегося газопровода будет введено, тем крепче будут долгосрочные двусторонние отношения РФ и ФРГ, РФ и ЕС", — отметил аналитик.

На его взгляд, "все понимают, в том числе и США, что магистральный газопровод из РФ в ФРГ будет достроен и успешно запущен.

"Есть такая поговорка: "собака лает, а караван идет", — сказал политолог. Эксперт добавил, что действия уходящей администрации Трампа больше похожи на политическую агонию, нежели на действия экономических партнеров.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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