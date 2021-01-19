МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе пресс-конференции топ-менеджер концерна. Экономист оценил эффект от санкций против "Северного потока - 2"

"Что касается "Северного потока 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против проекта, выразив надежду, что с приходом Байдена Вашингтон и Берлин найдут решение для завершения трубопровода.

Комитет также выступил против попыток остановить строительство, указав, что это может привести к росту цен на электроэнергию, что негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что США продолжат давление на проект трубопровода. СМИ: ещё одна компания вышла из проекта "Северный поток 2" из-за санкций

"Американцы всерьез намерены сорвать проект "Северный поток 2" и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

При этом политик добавил, что для США уже не важно, "насколько это соответствует их законодательству и международному праву".

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