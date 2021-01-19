"Газпром" намерен достроить "Северный поток - 2", несмотря на давление
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе пресс-конференции топ-менеджер концерна.
"Что касается "Северного потока 2", как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что "Газпром" намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против проекта, выразив надежду, что с приходом Байдена Вашингтон и Берлин найдут решение для завершения трубопровода.
Комитет также выступил против попыток остановить строительство, указав, что это может привести к росту цен на электроэнергию, что негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что США продолжат давление на проект трубопровода.
"Американцы всерьез намерены сорвать проект "Северный поток 2" и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется", — сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".
При этом политик добавил, что для США уже не важно, "насколько это соответствует их законодательству и международному праву".
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