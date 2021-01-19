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https://1prime.ru/energy/20210119/832843647.html
ОПЕК надеется углубить энергетическое сотрудничество с США при Байдене
Энергетика
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает углубить отношения с США в энергетическом секторе после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, заявил во... ПРАЙМ, 19.01.2021
джо байден, сша, опек, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 19 янв — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает углубить отношения с США в энергетическом секторе после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, заявил во вторник в ходе организованной минэнерго ОАЭ и Atlantic council виртуальной конференции по энергетике генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"У нас очень продуктивные отношения с американской индустрией, в прошлом году США наряду с Россией и Саудовской Аравией пытались содействовать восстановлению рынка. Мы рассчитываем продолжить эти отношения в отрасли, мы намерены продолжить углублять эти отношения и после прихода к власти президента США Дональда Трампа", — отметил Баркиндо.
Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.