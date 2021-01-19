ДОХА, 19 янв — ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассчитывает углубить отношения с США в энергетическом секторе после прихода к власти нового президента США Джо Байдена, заявил во вторник в ходе организованной минэнерго ОАЭ и Atlantic council виртуальной конференции по энергетике генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. ОПЕК+ в декабре ухудшила соблюдение сделки по сокращению добычи нефти

"У нас очень продуктивные отношения с американской индустрией, в прошлом году США наряду с Россией и Саудовской Аравией пытались содействовать восстановлению рынка. Мы рассчитываем продолжить эти отношения в отрасли, мы намерены продолжить углублять эти отношения и после прихода к власти президента США Дональда Трампа", — отметил Баркиндо.

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.