БЕРЛИН, 19 янв ПРАЙМ. Природоохранный фонд на севере ФРГ, который должен поддержать компании, участвующие в строительстве "Северного потока 2", создан, сообщила во вторник газета Schweriner Volkszeitung со ссылкой на министра энергетики Мекленбурга-Передней Померании Кристиана Пегеля.

"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", — сказал министр, уточнив, что земельный минюст ранее выдал соответствующее разрешение. Оператор "Северного потока - 2" высказался о новых санкциях

Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2".

Решение было принято голосами трех фракций — Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "Левых". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.

Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, в том числе "гарантирование наиболее благоприятного для климата энергообеспечения", значительный вклад в которое вносит проект газопровода "Северный поток 2", говорится в документе. Германия грозит США ответными мерами из-за "Северного потока 2"

Указывается, что речь идет "не только о немецком, но и о европейском обеспечении газом, в том числе о европейской энергетической безопасности". Уставной капитал фонда составит 200 тысяч евро, еще 50 тысяч евро выделяется разово на расходы по созданию организации, говорится в документе.

"Ландтаг призывает правительство земли и далее четко и недвусмысленно брать на себя обязательства по завершению проекта газопровода "Северный поток 2", который необходим для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы и Германии, и категорически отвергать экстерриториальные усилия по противодействию этому, а также четко и решительно поддерживать и направлять все государственные органы и общества, которые способствуют завершению проекта", — говорится в принятом документе.

В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока 2", не комментируют действия земельных властей.

Позиция властей Германии в отношении "Северного потока 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.

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