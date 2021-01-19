МОСКВА, 19 янв- ПРАЙМ. Первая немецкая компания Bilfinger SE вышла из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США, сообщает таблоид Bild со ссылкой на документы компании.

Сообщается, что в двух письмах в декабре и январе Bilfinger информировала США, что компания будет соблюдать положения Закона о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA) и полностью откажется от сотрудничества и контрактов с оператором проекта Nord Stream 2 AG. Запустить не значит заработать. Кто и как поделит "Северный поток 2"

Согласно одному из писем, Bilfinger также уведомила об этом Nord Stream 2 AG перед Рождеством, однако российская сторона не отреагировала на это сообщение.

Согласно информации на сайте Bilfinger, эта компания в ноябре 2017 года выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии.

Кроме того, Bilfinger сообщала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы. Стоимость контрактов составляла 15 миллионов евро.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Сообщается, что США уже ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"