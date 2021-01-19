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США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"
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США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус", говорится на сайте американского минфина. Также в списке еще... ПРАЙМ, 19.01.2021
фортуна, северный поток 2, трубоукладчик, санкции, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус", говорится на сайте американского минфина.
Также в списке еще шесть судов, два из которых — нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом РФ.
Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер" и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.
В списки внесены и три физических лица — по одному гражданину Швейцарии, Италии и Венесуэлы.
Это смешанные списки, связанные с санкциями по России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.
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