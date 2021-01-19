МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ.США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус", говорится на сайте американского минфина.

Также в списке еще шесть судов, два из которых — нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом РФ. Финансовый партнер "Северного потока 2" оценил возможные санкции США

Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер" и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.

В списки внесены и три физических лица — по одному гражданину Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

Это смешанные списки, связанные с санкциями по России, Йемену, Венесуэле и борьбе с терроризмом.