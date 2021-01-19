МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила РИА Новости свой выход из проекта "Северный поток 2".

"(Компания — ред.) Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства. Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении трубопровода "Северный поток 2", и мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с Законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе", — говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее компания не комментировала свои намерения отказаться от страхования строительства "Северного потока 2" из-за угрозы американских санкций.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Сенат США 1 января проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.