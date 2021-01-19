МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Санкции против трубоукладчика "Фортуна" не повлияют на достройку "Северного потока 2", прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее во вторник американский минфин на своем сайте сообщил, что США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".

"Фортуной" владеет российская компания, которая не ведет никакой международной деятельности, поэтому, скорее всего, на возможность достроить проект эти санкции не повлияют. С другой стороны, все последствия предвидеть сложно, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски для "Северного потока 2", — сказал Маринченко.

Владелец "Фортуны", московское предприятие "КВТ-Рус", занимается предоставлением услуг по перевозкам. Учредители компании — генеральный директор Сергей Малков, которому в ней принадлежит 33%, а также Владимир Лавров с долей 67%.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.