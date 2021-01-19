БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Немецкая компания Bilfinger SE не комментирует сообщения СМИ о том, что она вышла из проекта "Северный поток 2" из-за опасений санкций США.

Ранее во вторник таблоид Bild со ссылкой на документы Bilfinger SE сообщил, что она выходит из проекта. Таким образом, она становится первой немецкой компанией, которая прекратила работу над трубопроводом из-за американских санкций, уточняла газета. США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"

Согласно одному из писем, Bilfinger уведомила о своем решении Nord Stream 2 AG перед Рождеством, однако российская сторона не отреагировала на это сообщение.

"Мы просим вас отнестись с понимаем к тому, что мы не может дать какой-либо комментарий на ваш запрос", — заявили РИА Новости в пресс-службе компании на просьбу прокомментировать публикацию Bild.

Согласно информации на сайте Bilfinger, эта компания в ноябре 2017 года выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии.

Кроме того, Bilfinger сообщала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы. Стоимость контрактов составляла 15 миллионов евро. Оператор "Северного потока - 2" высказался о новых санкциях

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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