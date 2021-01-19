МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Действия США в отношении проекта "Северный поток 2", видимо, не "новая холодная война", а полноценная "горячая" экономическая война, новые санкции – инструмент принуждения Германии к покорности, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".

"Новые американские санкции, направленные на срыв завершения строительства "Северного потока 2", в очередной раз показывают стремление США любой ценой заблокировать реализацию проекта", — сказала Панина РИА Новости.

По мнению политика, даже в советские времена в отношении газопроводов, по которым экспортировался газ в ФРГ, не было такого негатива, как сейчас, была определенная грань между политикой и идеологией с одной стороны и экономикой — с другой.

"Даже 1980-е годы, в разгар Холодной войны, такие действия США невозможно было даже представить. То, что происходит сейчас, – это, видимо, уже не "новая холодная война", а полноценная "горячая" экономическая война", — отметила депутат.

Панина также обратила внимание на то, что глава госдепа США Майк Помпео, комментируя введение санкций, назвал "Северный поток 2" "инструментом российского принуждения". "В которой раз мы видим, как американские власти меняют местами "черное" и белое". На самом деле именно американские санкции — это инструмент принуждения к покорности и вассальной зависимости Германии от Соединенных Штатов Америки в ущерб собственной экономике и интересам своих граждан", — подчеркнула депутат.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

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