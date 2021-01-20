МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Дональда Трампа подписала договоры об аренде девяти участков в Арктическом национальном заповеднике на основании заявок нефтегазовых компаний, сообщает Бюро землеустройства.

"Эти договоры аренды отражают твердую приверженность как штата, так и промышленности следовать разумной добыче нефти и газа в регионе Норт-слоуп на Аляске в свете недавних оценок. При том, что любые дальнейшие действия на местах потребуют дополнительного анализа окружающей среды, это знаковый шаг и четкое указание на то, что Аляска по-прежнему важна для удовлетворения энергетических потребностей страны", — заявил глава Бюро землеустройства штата Аляска Чэд Пэджетт.

Несмотря на это решение арендаторы должны будут получить разрешение на бурение от новой администрации избранного президента Джо Байдена.