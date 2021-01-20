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Администрация Трампа сдала в аренду участки на Аляске
Энергетика
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Администрация действующего президента США Дональда Трампа подписала договоры об аренде девяти участков в Арктическом национальном заповеднике на основании заявок нефтегазовых... ПРАЙМ, 20.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Дональда Трампа подписала договоры об аренде девяти участков в Арктическом национальном заповеднике на основании заявок нефтегазовых компаний, сообщает Бюро землеустройства.
"Эти договоры аренды отражают твердую приверженность как штата, так и промышленности следовать разумной добыче нефти и газа в регионе Норт-слоуп на Аляске в свете недавних оценок. При том, что любые дальнейшие действия на местах потребуют дополнительного анализа окружающей среды, это знаковый шаг и четкое указание на то, что Аляска по-прежнему важна для удовлетворения энергетических потребностей страны", — заявил глава Бюро землеустройства штата Аляска Чэд Пэджетт.
Несмотря на это решение арендаторы должны будут получить разрешение на бурение от новой администрации избранного президента Джо Байдена.