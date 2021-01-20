МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 1% в среду вечером на фоне сохранения позитивных настроений, которые поддерживаются ожиданиями по восстановлению экономики США, свидетельствуют данные торгов. Золото ощутимо дорожает в ожидании стимулирования экономики США

По состоянию на 18.37 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,77%, до 56,33 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,85%, до 53,43 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожают на 1,71%, до 52,94 доллара за баррель.

Инвесторы склонны к риску в среду на фоне заявлений кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая сообщила о том, что будет работать над вторым пакетом поддержки американской экономики. Ранее избранный президент Джо Байден предложил проект пакета на сумму 1,9 триллиона долларов. Восстановление одной из крупнейших мировых экономик может быть позитивным фактором для цен на нефть, так как в таком случае спрос на сырье вырастет. На фоне заявлений Йеллен курс доллара ослаб, что также поддержало цены на нефть.

"Аналитики полагают, что падение доллара после заявлений способствовало росту цен на нефть. Это обеспечило хороший фон для нефти и других рисковых активов", — прокомментировал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock).