МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в четверг вечером на опасениях вокруг снижения спроса на рынке сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% — до 55,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 53,12 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказали данные о росте запасов нефти в США, по данным Американского института нефти (API). Согласно подсчетам API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Рынок нефти встретил Байдена с оптимизмом

Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.

При этом падение цен немного сдерживают ожидания по восстановлению экономики в США. Джо Байден, который 20 января официально вступил в должность президента США, ранее предлагал пакет стимулирования на 1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе.