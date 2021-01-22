КАЗАНЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Взрыв произошёл на одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.

"Взрыв произошел при проведении испытаний на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. По предварительной информации, два человека погибли, один ранен", — сказал собеседник агентства.