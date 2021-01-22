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На нефтепредприятии в Татарстане произошел взрыв
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Взрыв произошёл на одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. "Взрыв... ПРАЙМ, 22.01.2021
нефтепредприятие, казань, новости, энергетика, нефть
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Взрыв произошёл на одном из малых нефтяных предприятий в Сармановском районе Татарстана, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"Взрыв произошел при проведении испытаний на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. По предварительной информации, два человека погибли, один ранен", — сказал собеседник агентства.