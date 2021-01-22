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Мозырский НПЗ получил из России первый транш за "грязную" нефть
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Российские нефтекомпании начали выплату белорусскому Мозырскому НПЗ компенсации за поставленную весной 2019 года по трубопроводу "Дружба" загрязненной нефти, общий объем выплат... ПРАЙМ, 22.01.2021
грязная нефть, россия, нпз, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 22 янв — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании начали выплату белорусскому Мозырскому НПЗ компенсации за поставленную весной 2019 года по трубопроводу "Дружба" загрязненной нефти, общий объем выплат составит около 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе предприятия.
"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики", — говорится в пресс-релизе завода, распространенном в пятницу.
Согласно ему, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от "Лукойла" в размере 1,045 миллиарда российских рублей, что в эквиваленте составляет около 14 миллионов долларов.
В сообщении отмечается, что общая сумма компенсации от российских компаний в пользу Мозырского НПЗ должна составить порядка 60 миллионов долларов.