МИНСК, 22 янв — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании начали выплату белорусскому Мозырскому НПЗ компенсации за поставленную весной 2019 года по трубопроводу "Дружба" загрязненной нефти, общий объем выплат составит около 60 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе предприятия.

"Российские компании в рамках достигнутых договоренностей начали в отношении Мозырского НПЗ процесс компенсации за поставленную весной 2019 года нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики", — говорится в пресс-релизе завода, распространенном в пятницу. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Согласно ему, 21 января 2021 года на завод поступил первый транш от "Лукойла" в размере 1,045 миллиарда российских рублей, что в эквиваленте составляет около 14 миллионов долларов.

В сообщении отмечается, что общая сумма компенсации от российских компаний в пользу Мозырского НПЗ должна составить порядка 60 миллионов долларов.