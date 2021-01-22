МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 января, выросли на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 486,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения показателя на 1,2 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за неделю снизились до 52,5 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 57,2 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю остался на прежнем уровне в 638,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

Запасы бензина в США снизились за неделю на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 245,2 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 2,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, составив 163,7 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 1,2 миллиона баррелей. Иран экспортировал рекордные объемы нефтепродуктов

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, оставшись на уровне прошлой недели, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Добыча нефти в США не меняется уже шестую неделю подряд. Соответственно, в среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

В январе 2020 года добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,973 миллиона, в августе — 10,584 миллиона, в сентябре — 10,861 миллиона баррелей сутки, в октябре — 10,419 миллиона. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,01 миллиона баррелей в день, в декабре — 10,99 миллиона.

Минэнерго США 12 января сохранило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11,1 миллиона баррелей в сутки и спрогнозировало добычу в 11,49 миллиона баррелей в день в 2022 году. Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.