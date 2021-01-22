Спрогнозирован срок выхода "Восток Ойл" на положительный денежный поток
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Проект "Роснефти" на Таймыре "Восток Ойл" с учетом налоговых льгот может выйти на положительный денежный поток уже в первые пять лет осуществления, рассказала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору АТОНа Анна Бутко.
"Восток Ойл" — знаковый проект. NPV (net present value или чистый дисконтированный доход — показатель, используемый для оценки эффективности инвестиционных проектов — ред.) только нефтяной части мы оценили примерно в 70 миллиардов долларов, однако с учетом возможности развития газовых месторождений, сумма может оказаться выше, что и видно из оценки, исходя из которой в проект зашла Trafigura. При этом горизонт, конечно, долгосрочный, и выход на полную мощность ожидается к 2030 году, однако выход на положительный денежный поток проекта с учетом налоговых льгот можно ожидать уже на горизонте первых 5 лет осуществления", — пояснила аналитик.
Бутко добавила, что позитивно оценивает сделку "Роснефти" благодаря высокой оценке и первому зарубежному партнеру в проекте. Trafigura, в свою очередь, получила доступ к масштабному долгосрочному проекту с ресурсами высокого качества и к поставкам нефти на десятилетия.
Сингапурский нефтетрейдер Trafigura в декабре объявил, что завершил сделку по приобретению у "Роснефти" 10-процентной доли в проекте "Восток Ойл". Как пояснили журналистам в пресс-службе нефтетрейдера, сумма сделки составила 7 миллиардов евро. 80% от сделки финансируется "за счет долгосрочного банковского кредитования CB Enterprises, компании, которая полностью принадлежит Trafigura", сообщили там. Остальную часть, то есть 1,5 миллиарда евро, нефтетрейдер выплачивает из существующих ресурсов.
Кроме того, в январе агентство Рейтер сообщило, что "Роснефть" также ведет переговоры об инвестициях в "Восток Ойл" с другими мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor.
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://1prime.ru/energy/20210122/832872791.html