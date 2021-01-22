МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Проект "Роснефти" на Таймыре "Восток Ойл" с учетом налоговых льгот может выйти на положительный денежный поток уже в первые пять лет осуществления, рассказала РИА Новости аналитик по нефтегазовому сектору АТОНа Анна Бутко. "Роснефть" ведет переговоры об инвестициях в "Восток Ойл"

"Восток Ойл" — знаковый проект. NPV (net present value или чистый дисконтированный доход — показатель, используемый для оценки эффективности инвестиционных проектов — ред.) только нефтяной части мы оценили примерно в 70 миллиардов долларов, однако с учетом возможности развития газовых месторождений, сумма может оказаться выше, что и видно из оценки, исходя из которой в проект зашла Trafigura. При этом горизонт, конечно, долгосрочный, и выход на полную мощность ожидается к 2030 году, однако выход на положительный денежный поток проекта с учетом налоговых льгот можно ожидать уже на горизонте первых 5 лет осуществления", — пояснила аналитик.

Бутко добавила, что позитивно оценивает сделку "Роснефти" благодаря высокой оценке и первому зарубежному партнеру в проекте. Trafigura, в свою очередь, получила доступ к масштабному долгосрочному проекту с ресурсами высокого качества и к поставкам нефти на десятилетия.

Сингапурский нефтетрейдер Trafigura в декабре объявил, что завершил сделку по приобретению у "Роснефти" 10-процентной доли в проекте "Восток Ойл". Как пояснили журналистам в пресс-службе нефтетрейдера, сумма сделки составила 7 миллиардов евро. 80% от сделки финансируется "за счет долгосрочного банковского кредитования CB Enterprises, компании, которая полностью принадлежит Trafigura", сообщили там. Остальную часть, то есть 1,5 миллиарда евро, нефтетрейдер выплачивает из существующих ресурсов. Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Кроме того, в январе агентство Рейтер сообщило, что "Роснефть" также ведет переговоры об инвестициях в "Восток Ойл" с другими мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.