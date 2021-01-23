БАКУ, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании наблюдательного совета для контроля деятельности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева. SOCAR Trading заключила контракт по поставкам нефти в Белоруссию

"Президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики". Согласно указу, создан Наблюдательный совет SOCAR для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики", — сообщили в пресс-службе.

Наблюдательный совет состоит из семи членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.