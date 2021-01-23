2021-01-23T17:20:28+03:00
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В Азербайджане создан новый орган для контроля деятельности SOCAR
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании наблюдательного совета для контроля деятельности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 23.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 23 янв — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании наблюдательного совета для контроля деятельности Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.
"Президент Ильхам Алиев подписал указ "О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики". Согласно указу, создан Наблюдательный совет SOCAR для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики", — сообщили в пресс-службе.
Наблюдательный совет состоит из семи членов, включая председателя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности президентом Азербайджана.