МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Служба охраны нефтяных объектов Ливии объявила о приостановке экспорта из "нефтяного полумесяца" – нефтеносных районов на побережье в восточной части Ливии от города Тобрук до эс-Сидры – из-за задержек с выплатами зарплат, сообщает ливийский телеканал 218 TV.

Сообщается, что охрана нефтяных объектов требует выплатить им зарплаты и улучшить условия работы.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил в сентябре 2020 года о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. ЛНА тогда сообщила, что начала межливийский диалог при участии вице-премьера ПНС Ахмеда Майтыга. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

В среду МИД Египта сообщил о достижении сторонами ливийского конфликта договоренности о проведении референдума по конституции в рамках подготовки к выборам, назначенным на 24 декабря. Во вторник участники форума ливийского политического диалога большинством голосов утвердили механизм выбора представителей исполнительной власти в Ливии, которая будет временно управлять страной до выборов.

В середине ноября форум ливийского политического диалога, который прошел в Тунисе под патронажем ООН, согласовал дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране. Участники встречи договорились провести всеобщие выборы в Ливии, которые запланированы на 24 декабря 2021 года.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.