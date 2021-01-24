"Фортуна" возобновила укладку "Северного потока - 2"
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства "Северного потока 2" в водах Дании, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении.
"Работы идут в соответствии с полученными согласованиями", — добавил оператор.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков.
Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
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