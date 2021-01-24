МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные "Известиями", советуют не принимать всерьез высказывания о возможной приостановке реализации проекта прокладки газопровода "Северный поток 2". "Газпром" намерен достроить "Северный поток - 2", несмотря на давление

Мысль об отказе от проекта впервые прозвучала 19 января 2021 года. Соответствующее предупреждение появилось в меморандуме к новым евробондам "Газпрома".

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева уверена, что заявление "Газпрома" носит политический характер. "Это очередная попытка давления на страны, которые заинтересованы в газопроводе, проверка реакции общества с помощью СМИ", — сказала она.

Аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов считает, что объявление о возможной приостановке — вынужденная мера со стороны "Газпрома". "США угрожают ввести санкции против европейских компаний, сотрудничающих с "Газпромом". Почти все они приостановили работу по укладке труб газопровода и другую деятельность в рамках данного проекта. На мой взгляд, позиция "Газпрома" абсолютно логична", — отметил он, добавив, что российская компания не должна нести все риски по проекту.

Он добавил, что европейским потребителям следует продемонстрировать свою заинтересованность в российском газе и активнее участвовать в переговорах с США по поводу отмены санкций. "Это будет непросто: американцы не намерены отступать от планов по поставкам собственного СПГ в Европу", — заключил аналитик.

По мнению аналитика ГК "Финнам" Ивана Семченкова, сейчас оценить перспективы "Северного потока – 2" очень сложно из-за слишком большого числа противодействующих и тормозящих факторов.

"Энергокомпании оправляются от последствий пандемии, простой строительства удорожает его стоимость для «Газпрома» и зарубежных партнеров — каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места", — считает эксперт. К возможности реального отказа "Газпрома" от "Северного потока – 2" Семченков также относится скептически.

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