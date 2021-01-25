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В Германии ответили на призыв к остановке "Северного потока 2"
Энергетика
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Кабмин ФРГ высказался о призывах остановить укладку "Северного потока — 2". Правительство утверждает, что позиция Берлина остается неизменной. В Германии считают "Северный поток —... ПРАЙМ, 25.01.2021
северный поток 2, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ высказался о призывах остановить укладку "Северного потока — 2". Правительство утверждает, что позиция Берлина остается неизменной.
В Германии считают "Северный поток — 2" экономическим проектом, не имеющим отношения к политике.
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