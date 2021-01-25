МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ высказался о призывах остановить укладку "Северного потока — 2". Правительство утверждает, что позиция Берлина остается неизменной.

!Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии

Названы риски полной остановки "Северного потока 2" для России

В Германии считают "Северный поток — 2" экономическим проектом, не имеющим отношения к политике. 

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