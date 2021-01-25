МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы на неделе с 19 по 25 января выросли на 5-6 копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по состоянию на понедельник бензин Аи-92 в среднем подорожал на 5 копеек, до 44,18 рубля, Аи-95 — на 6 копеек, до 48,76 рубля, Аи-98 — на 5 копеек, до 55,12 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 6 копеек, до 48,43 рубля за литр. Эксперт рассказал, будет ли резкий рост цен на бензин

Цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизтопливо выросли на трех сетях АЗС из десяти: "Транс-АЗС", "Газпромнефть-Центр", "Шелл Нефть". Бензин Аи-98 подорожал на "Транс-АЗС" и "Шелл Нефть".

Оптовые цены на бензин в России начали активно расти в конце декабря, продолжив рост в январе. Вместе с тем запасы топлива стали сокращаться.

По данным ЦДУ ТЭК, к 18 января они сократились до 1,187 миллиона тонн. Минэнерго РФ направило нефтяным компаниям рекомендации по наращиванию запасов бензина до 1,8 миллиона тонн к маю.

В министерстве отметили, что поставки топлива на российские АЗС идут стабильно и полностью удовлетворяют спрос.

Что касается розничных цен на бензин, то и вице-премьер РФ Александр Новак, и Минэнерго сообщали ранее, что цены для потребителей на внутреннем рынке в 2021 году не будут расти выше инфляции благодаря демпфирующему механизму.

Рост стоимости Аи-92 в 2020 году был вдвое ниже инфляции — около 2%, сообщало министерство.

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