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Новак проведет совещание по развитию отрасли СПГ 27 января
Энергетика
Новости
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Вице-премьер РФ Александр Новак 27 января проведет совещание, темой которого станет долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России, сообщил... ПРАЙМ, 26.01.2021
новак, спг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 27 января проведет совещание, темой которого станет долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Совещание состоится в среду", — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия разрабатывает всестороннюю стратегию развития отрасли СПГ, которая учтет и вопрос локализации выпуска отечественного оборудования и технологий, и само производство, и реализацию продукции, и вопрос дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа.
Согласно Энергостратегии до 2035 года Россия видит возможность роста объема производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн. По данным Росстата, в 2020 году этот показатель составил 30,5 миллиона тонн, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом.
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