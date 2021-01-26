МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 27 января проведет совещание, темой которого станет долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Эксперт рассказал, чем американский СПГ угрожает "Газпрому"

"Совещание состоится в среду", — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия разрабатывает всестороннюю стратегию развития отрасли СПГ, которая учтет и вопрос локализации выпуска отечественного оборудования и технологий, и само производство, и реализацию продукции, и вопрос дальнейшей либерализации экспорта сжиженного природного газа.

Согласно Энергостратегии до 2035 года Россия видит возможность роста объема производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн. По данным Росстата, в 2020 году этот показатель составил 30,5 миллиона тонн, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

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