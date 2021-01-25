МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа в России в 2020 году составил 30,5 миллиона тонн, что на 3,5% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росстат. Эксперт рассказал, чем американский СПГ угрожает "Газпрому"

При этом, как следует из данных службы, в декабре в России производство СПГ выросло на 5,8% по сравнению с уровнем ноября, достигнув примерно 2,9 миллиона тонн. В годовом выражении рост составил 1,4%.

Добыча природного газа в России по итогам 2020 года снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом, до 599 миллиардов кубометров. В том числе в декабре в месячном выражении добыча природного газа увеличилась на 5,7%, до 59 миллиардов кубометров, а в годовом — уменьшилась на 1%.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в 2020 году она сократилась всего на 0,1% в годовом выражении — до 95,7 миллиарда кубометров. По итогам же только декабря показатель снизился на 1,3% в годовом выражении и вырос на 5,6% в месячном выражении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7% — до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.

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