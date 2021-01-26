МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Снижение инвестиций в геологоразведку (ГРР) может привести к дефициту сырья на мировом нефтяном рынке, однако один год — не показатель, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"В среднем компании по всему миру сократили вложения в ГРР на 15-20%. Если такая ситуация с геологоразведкой продлится не один год, это может привести к снижению добычи, сокращению имеющихся (разведанных и разработанных — ред.) запасов, а затем – к дефициту сырья на мировом рынке. Но говорить об этом пока рано, один год — не показатель", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Нафтогаз Украины" планирует начать геологическую разведку в Черном море

С ним согласна и эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Несмотря на то что в мировом топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) сейчас наблюдается четвертый энергопереход, это не означает, что спроса на нефть не будет, а подобный резкий отток средств из отрасли приведёт к тому, что в течение 7-10 лет ГРР будет недостаточно, а значит и может сложиться дефицит на рынке, который вызовет очередной кризис в отрасли и рост цен", — делится она.

Тем не менее, добавляет она, можно предположить, что этот кризис не будет таким острым как в 90-х годах прошлого века, так как зависимость мирового ТЭК от нефти будет меньше.

При этом причина сокращения инвестиций в разведку может также объясняться снижением в мире доли легкодобываемой нефти с низкой себестоимостью, считает Тузов. Вместо нее растет доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), чья себестоимость значительно выше текущих котировок, а значит инвестиции в их разведку пока экономически неэффективны.

"Позиция крупнейших международных энергетических компаний позволит в краткосрочной перспективе сохранить цены на нефть на комфортных уровнях. Это в долгосрочной перспективе позволит нарастить добычу и сбыт российским компаниям. Рост экономики Китая и Индии, стран не предающих повышенного значения зеленой энергетике и экологии, позволит поддерживать спрос", — добавляет он.

Агентство Рейтер в понедельник со ссылкой на данные Rystad Energy сообщило, что в 2020 году крупнейшие энергокомпании (BP, ExxonMobil, Total, Shell, Eni, Shevron) сократили покупку лицензий на разведку до самого низкого уровня за последние пять лет.

Также в январе глава Росгеологии Сергей Горьков рассказал, что в прошлом году все российские нефтяные компании, кроме "Роснефти", существенно сократили объем геологоразведочных работ.

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