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Газпромбанк получил 49,5% в компании "Росатома" по ветроэнергетике
Энергетика
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Газпромбанк получил 49,5% в созданной "Росатомом" компании "ВетроОГК-2", которая реализует проект сооружения в России ветровых электростанций суммарной установленной мощностью 340... ПРАЙМ, 27.01.2021
ветроэнергетика, росатом, газпромбанк, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Газпромбанк получил 49,5% в созданной "Росатомом" компании "ВетроОГК-2", которая реализует проект сооружения в России ветровых электростанций суммарной установленной мощностью 340 МВт, сообщается в совместном пресс-релизе сторон.
Газпромбанк и "ВетроОГК-2" закрыли комплексную сделку по банковскому финансированию данного проекта. В рамках сделки банк предоставляет "ВетроОГК-2" финансирование на сумму 40 миллиардов рублей сроком на 12 лет.
"Также Газпромбанк вошел в капитал проектной компании АО "ВетроОГК-2" на 49,5%. Контролирующая доля владения АО "ВетроОГК-2" остается в собственности организаций Госкорпорации "Росатом", — говорится в сообщении.
Другие подробности не раскрываются.