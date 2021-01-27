МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Газпромбанк получил 49,5% в созданной "Росатомом" компании "ВетроОГК-2", которая реализует проект сооружения в России ветровых электростанций суммарной установленной мощностью 340 МВт, сообщается в совместном пресс-релизе сторон.

Газпромбанк и "ВетроОГК-2" закрыли комплексную сделку по банковскому финансированию данного проекта. В рамках сделки банк предоставляет "ВетроОГК-2" финансирование на сумму 40 миллиардов рублей сроком на 12 лет.

"Также Газпромбанк вошел в капитал проектной компании АО "ВетроОГК-2" на 49,5%. Контролирующая доля владения АО "ВетроОГК-2" остается в собственности организаций Госкорпорации "Росатом", — говорится в сообщении.

Другие подробности не раскрываются.